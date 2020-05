Moregallo. Crollo sulla cresta Osa, chiuso il sentiero che sale da Sambrosera

Un grosso blocco si è staccato dalla cresta Osa

Chiuso il sentiero numero 6 da Sambrosera al Moregallo

VALMADRERA – A causa della caduta di un grosso masso al momento non sono percorribili né il sentiero numero 6 (Sambrosera – Moregallo) né la cresta Osa. Il blocco di roccia si è staccato all’altezza dell’unico cavo di acciaio presente sulla cresta Osa, a circa un terzo dell’itinerario, tirandosi dietro chiodo e cavo.

Il blocco è caduto nel canale sottostante, non toccando la cresta, ma è rotolato a valle fino all’attacco della via portando giù sassi e piante, poi ha proseguito la sua corsa tagliando il sentiero che sale all’attacco della cresta. Un primo sopralluogo è stato effettuato oggi da Gianni Mandelli, membro del Cai Valmadrera e istruttore della scuola di alpinismo.

Il sentiero che sale da Sambrosera al momento non è sicuro perché ci sono molti massi pericolanti in zona e in giornata il sindaco farà un’ordinanza di chiusura del sentiero numero 6 e della cresta. Domani Mandelli salirà per un nuovo sopralluogo e con i volontari si potrà cominciare a pulire la parte dove si è staccato il blocco, il canale percorso dalla frana e lavorare per il ripristino della piazzola d’attacco ingombrata dai detriti.