Moregallo, dopo la bonifica riaperto il sentiero che sale da Sambrosera

Il sentiero n.6 era stato chiuso dopo una frana che si era staccata dalla Cresta Osa

Il Cai di Valmadrera raccomanda prudenza all’attacco della via

VALMADRERA – E’ stato riaperto nella giornata dello scorso 13 giugno il sentiero n.6 del Moregallo, chiuso con ordinanza sindacale dopo la frana del 16 maggio. Lo smottamento si era verificato lungo la Cresta Osa, un blocco roccioso era caduto nel canale sottostante rotolando poi a valle e tagliando il sentiero che sale verso la Bocchetta di Sambrosera (portando anche all’attacco della cresta Osa).

Nelle scorse settimane la cresta e il canale laterale sono stati bonificati dai volontari del Cai di Valmadrera e della Scuola di Alpinismo ‘Attilio e Piero Piacco’ : “Sia la cresta che il canale – fanno sapere dal Cai – non presentano alterazioni dovute al distacco del grosso blocco precipitato nel canale di destra che sfocia nella piazzola d’attacco. L’arrampicata e le difficoltà sulla cresta GGOSA sono rimaste inalterate, occorre però prestare attenzione alla base della cresta stessa perché lo stretto canale di destra potrebbe ancora scaricare dei sassi. Si raccomanda pertanto di sbrigare le manovre di incordamento o in prossimità della deviazione per la Crestina GGOSA (1^ bocchetta) o sul sentiero di avvicinamento all’attacco della via, quindi sostare il minore tempo possibile all’attacco dove è possibile attrezzare la sosta per il primo tiro stando ai margini del canale di scarico sassi”.