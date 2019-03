Il Gruppo Femminile dell’Osa Valmadrera taglia il traguardo dei 50 anni

In tanti alla cena a Valmadrera, presenti anche le ex presidentesse del gruppo nato nel 1969

VALMADRERA – E’ il 1969 quando, all’interno dell’Osa Valmadrera, nasce il Gruppo Femminile.

Lo scorso 27 marzo si è tenuta la consueta cena che, in occasione del 50° anniversario, ha assunto un significato particolare. Oltre ai membri del gruppo e all’attuale presidente Giovanna Corti hanno voluto essere presenti anche le ex presidentesse dell’OSA, tra cui Giacomina Villa, prima presidente in carica.

“Di cose ne sono cambiate in 50 anni – ha ricordato Laura Valsecchi del Gruppo Osa Valmadrera – abbiamo potuto riviverle ascoltando i ricordi delle ex presidentesse. Quando il gruppo è nato, nel ’69, la ‘disparità’ uomo donna si sentiva ancora molto, soprattutto nell’ambiente della montagna. Devo dire che ancora oggi questa diversità, soprattutto da parte di alcuni, non è ancora del tutto superata ma possiamo dire di esserci affermate!”. Valsecchi ha continuato: “Ringraziamo la determinazione dell’attuale presidentessa, Giovanna Corti, che sosteniamo da oramai 15 anni anche se è più giusto dire, forse, che sono lei e il Gruppo Femminile a sostenere l’Osa”.

In tanti si sono ritrovati al ristorante Il Galeone per festeggiare un gruppo che è stato capace di integrarsi molto bene nella società e le attività sportive hanno visto fiorire atlete e campionesse.

Le attività del gruppo sono molteplici, tra le più importanti c’è il fondamentale supporto organizzativo alle gare e alle manifestazioni, ma non vanno dimenticate la gita annuale, lo scambio degli auguri e il pranzo del gruppo. “Stiamo pensando per questo importante traguardo di organizzare una gita alpinistica, vediamo se riusciremo nell’intento!” ha concluso Valsecchi.