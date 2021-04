Ferrata chiusa e inagibile fino al termine dei lavori

In atto le operazioni di trasporto di materiale fino alla cima

VALMADRERA – Chiusa la ferrata del Corno Rat: sono cominciati oggi, venerdì 23 aprile, i lavori per la messa in sicurezza e la manutenzione della via e in questi giorni sono in atto le operazioni di trasporto di materiale fino alla cima, da parte dell’Organizzazione Sportiva Alpinisti Valmadrera.

La via ferrata pertanto resta chiusa e non è agibile da oggi fino al completamento dei lavori. Aggiornamenti e ulteriori informazioni sul sito ufficiale dell’associazione, www.osavalmadrera.it.