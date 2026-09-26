“Raccontami la montagna”, a Valmadrera il libro sulle Olimpiadi di Milano-Cortina

Il quinto appuntamento della rassegna è in programma venerdì 2 ottobre alle 21 al Centro Culturale Fatebenefratelli

Luigi Casanova e Duccio Facchini presentano “Oro colato. L’eredità per pochi delle Olimpiadi Milano Cortina”

VALMADRERA – Prosegue con un tema legato alle trasformazioni del territorio e al futuro delle montagne la terza edizione di “Raccontami la montagna. Libri tra lago e montagne”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Valmadrera e dalla Libreria Volante, in collaborazione con CAI Valmadrera, SEV Valmadrera, OSA Valmadrera e Cooperativa Sociale Cascina Don Guanella, con il patrocinio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, della Comunità Montana del Triangolo Lariano e del Comune di Valbrona.

Il quinto appuntamento della rassegna, inserito tra le iniziative del Mese dello Sport, è in programma venerdì 2 ottobre alle ore 21 al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, in via Fatebenefratelli 6. Al centro della serata ci sarà il volume “Oro colato. L’eredità per pochi delle Olimpiadi Milano Cortina”, pubblicato da Altreconomia e scritto da Luigi Casanova e Duccio Facchini.

A moderare l’incontro sarà Massimo Manzoni, presidente della Consulta dello Sport di Valmadrera.

Il libro affronta una delle questioni al centro del dibattito sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: quale eredità lasceranno i Giochi ai territori e alle comunità che li hanno ospitati o coinvolti nelle trasformazioni legate all’evento.

Attraverso dati, documenti e testimonianze, gli autori ripercorrono il percorso che ha accompagnato l’organizzazione delle Olimpiadi, concentrandosi sui costi, sulle opere infrastrutturali e sugli impatti ambientali e sociali delle trasformazioni realizzate o ancora in programma.

L’inchiesta mette in discussione la narrazione dei Giochi “a costo zero” e prende in esame alcuni dei principali interventi collegati all’appuntamento olimpico. Tra questi, il Villaggio Olimpico di Milano e la controversa pista di bob di Cortina, utilizzati come casi attraverso i quali interrogarsi sulle conseguenze dei grandi eventi nei territori.

Il volume propone così una riflessione sul rapporto tra grandi manifestazioni internazionali, sviluppo locale e tutela dell’ambiente montano, temi particolarmente rilevanti per le comunità che vivono nei territori interessati dalle trasformazioni.

Luigi Casanova, presidente di Mountain Wilderness Italia e vicepresidente di CIPRA, segue da anni le politiche di gestione delle aree alpine e le questioni legate alla sostenibilità in montagna.

Duccio Facchini è giornalista, scrittore e direttore della rivista Altreconomia. Il suo lavoro di approfondimento riguarda, tra gli altri, i temi della trasparenza, dei diritti e delle ricadute sociali legate alle grandi opere.

L’appuntamento di Valmadrera offrirà quindi al pubblico l’occasione di confrontarsi su un tema che coinvolge direttamente il futuro delle montagne italiane, mettendo a confronto questioni come investimenti, sviluppo turistico, tutela del territorio e interesse collettivo.

L’incontro è a ingresso libero.