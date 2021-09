S. Pietro al Monte candidata all’Unesco: domenica una visita istituzionale

Domenica un sopralluogo con le autorità istituzionali a San Pietro al Monte

“Un bene di inestimabile valore culturale e religioso non solo per Civate ma per tutto il nostro territorio”

CIVATE – Questa domenica, 26 settembre, sarà una giornata importante al complesso di San Pietro al Monte dove si svolgerà una visita per rilanciare la candidatura Unesco dell’intero storico complesso. Oltre all’Assessore Regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli, saranno presenti diverse autorità civili e religiose.

“San Pietro al Monte è un monumento unico ed inimitabile, un bene di inestimabile valore culturale e religioso non solo per Civate ma per tutto il nostro territorio – sottolinea il sindaco Angelo Isella – Esprimo la mia soddisfazione e il mio sincero ringraziamento alla Fondazione Comunitaria del Lecchese, in particolare alla Presidente Maria Grazia Nasazzi, all’Assessore Regionale e a tutte le autorità che interverranno. Tutto questo è per me motivo di orgoglio.”

Dopo una visita guidata riservata, il gruppo di lavoro sarà ospite dell’Associazione Amici di San Pietro al Monte (che da oltre 40 anni si prende cura dell’intero complesso) che offrirà un pranzo nel cortile della casa adiacente la Basilica.

Nel pomeriggio, visite guidate e, inoltre, intorno alle 14.00 all’esterno della Basilica, si terrà un breve concerto aperto a tutti a cura del Quintetto Spirabilia.