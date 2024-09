Stasera la grande serata per i 60 anni di storia del Rifugio S.E.V.

Inizio alle 20.45, presso l’Auditorium Fatebenefratelli di Valmadrera

VALMADRERA – Il Rifugio S.E.V. celebra un traguardo storico, il suo 60° anniversario, con una serata speciale che offrirà un tuffo nel passato attraverso proiezioni video che ripercorreranno i momenti più significativi dalla costruzione della struttura fino ai giorni nostri. L’evento avrà luogo questa sera, con inizio alle 20.45, presso l’Auditorium Fatebenefratelli e sarà arricchito da premiazioni dedicate ai soci che, sin dagli anni ’60, hanno contribuito con il loro impegno alla vita del rifugio.

Ivan Anghileri, presidente dell’associazione, guiderà l’incontro affiancato da Melissa Cesana, socia turnista. Sarà un’occasione per rivivere l’evoluzione del rifugio, con racconti ed emozioni legate non solo alle opere edilizie, ma anche alle attività che hanno animato questo luogo nel corso dei decenni. Tra filmati d’epoca e testimonianze, si potrà toccare con mano il legame profondo tra il rifugio e la comunità di appassionati che da sempre lo frequentano.

Al termine della serata, è previsto un rinfresco, per chiudere in convivialità questo appuntamento così sentito, che celebra non solo una storia lunga 60 anni, ma anche lo spirito di condivisione che ha reso il Rifugio S.E.V. un punto di riferimento per gli amanti della montagna.

Tutto pronto invece per domani, sabato, per la 1^ edizione della “SeVertical Valmadrera – Pianezzo”, organizzata in occasione del 60° anniversario del Rifugio S.E.V.

Partenza fissata per le ore 14:30 da piazza Mons. Bernardo Citterio (237m s.l.m.), di fronte alla Chiesa Parrocchiale Sant’Antonio Abate e arrivo al rifugio SEV (1276m s.l.m.). Partirà invece mezz’ora prima, alle ore 14:00, la gara non competitiva che si snoderà sul medesimo percorso.

Un Vertical nuovo, alla sua prima edizione, voluto dalla SEV per festeggiare il 60° di fondazione del rifugio con i runner che dovranno affrontare 5 chilometri di percorso per un dislivello positivo di 1000 metri.

Pettorali ancora disponibili con possibilità di iscriversi anche domani dalle ore 9.30 alle ore 13.30 in Piazza Mons. Bernardo Citterio.