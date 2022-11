Tradizionale cena di fine anno per l’Osa Valmadrera

VALMADRERA – Cena sociale dell’Osa Valmadrera con circa cento presenti quella che si è tenuta ieri, domenica, al Ristorante Capanna di Lurago d’ Erba.

Durante la serata conviviale si sono svolte anche le premiazioni dei soci venticinquennali e del socio cinquantennale, Lorenzo Tentori.

La presidente Laura Valsecchi ha portato i sui saluti, ricordando con notevole commozione tutta l’attività svolta dei volontari e in particolare anche i riconoscimenti sportivi, come il piazzamento e la vittoria mondiale a squadre del giovane Andrea Rota, che ha ricevuto un riconoscimento speciale.

Il sindaco Antonio Rusconi, anche lui presente alla serata, ha sottolineato la gratitudine a nome della comunità di Valmadrera verso l’ OSA, ed ha ringraziato la Presidente per i risultati ottenuti, ricordando inoltre i soci storici scomparsi nell’ultimo anno, in particolare Angelo Valsecchi e Severino Rusconi, evidenziando il valore sociale dell’attività come la gestione di San Tommaso, la pulizia dei sentieri e la ferrata del Corno Rat.