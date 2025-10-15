Valmadrera, torna “Vivi il Moregallo” con il Cai

Domenica 19 sulla cima del monte Moregallo ristoro e gadget per i partecipanti

Sabato 18 ottobre incontro con lo scrittore Michele Sasso al rifugio SEV di Pianezzo

VALMADRERA – Torna anche quest’anno l’appuntamento con il raduno “Vivi il Moregallo”, organizzato dalla Sezione Cai di Valmadrera. L’iniziativa si terrà domenica 19 ottobre in cima al monte Moregallo, dove dalle 9 alle 13 sarà allestito un ristoro con panini imbottiti, tè e vino per tutti i partecipanti. Per rispettare l’ambiente, chi vorrà usufruire del servizio dovrà portare tazza o bicchiere personale, in linea con l’obiettivo di sensibilizzare i frequentatori della montagna a non utilizzare contenitori monouso. La vetta è raggiungibile da qualsiasi versante e a tutti i partecipanti sarà consegnato un gadget dell’evento, fino ad esaurimento.

L’iniziativa si inserisce in un weekend dedicato alla montagna: il giorno precedente, 18 ottobre, si terrà il quinto appuntamento della rassegna “Raccontami la montagna”. L’incontro con lo scrittore e giornalista Michele Sasso avrà luogo alle 16.30 presso il rifugio SEV in località Pianezzo e sarà presentato da Pietro Corti. A seguire, aperitivo offerto dalla SEV Valmadrera.

Per chi desidera prolungare la giornata, sarà possibile cenare e pernottare presso il rifugio SEV di Pianezzo, vivendo un’esperienza completa a contatto con la natura. L’evento conferma l’impegno della Sezione CAI di Valmadrera nella promozione di momenti di socialità, cultura e sensibilizzazione ambientale.