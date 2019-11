Valmadrera, serata col Cai e ‘Le immagini della montagna nella storia della geologia”

VALMADRERA – Il Club Alpino Italiano Sez. Valmadrera present venerdì 22 Novembre alle ore 21 presso la Sala del Centro Culturale Fatebenefratelli, Valmadrera una conferenza su “Le immagini della montagna nella storia della geologia: un itinerario settecentesco”.

Ezio Vaccari (Direttore del Centro di Ricerca sulla Storia della Montagna, della Cultura Materiale e delle Scienze della Terra, Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli Studi dell’Insubria, Varese) presenta una ricostruzione storica, basata su un ampio uso di immagini e rappresentazioni visive della montagna, di come la montagna è stata descritta, studiata e raccontata dai viaggiatori naturalisti e dai primi alpinisti – scienziati del Settecento interessati alla geologia, soprattutto nelle Alpi e nelle Prealpi. Dalle prime idee e teorie sulla nascita e la formazione delle montagne, di ritrovamenti di fossili, di esplorazioni scientifiche in alta quota come le prime salite al Monte Bianco.