Valmadrera, successo per le letture animate al Rifugio SEV: continua la rassegna “Raccontami la montagna”

Famiglie e bambini protagonisti del secondo appuntamento della rassegna tra lago e montagne

Il calendario prosegue fino a ottobre con nuovi incontri dedicati ai libri e al territorio

VALMADRERA – La montagna si trasforma in un luogo di lettura, incontro e immaginazione. Prosegue con partecipazione e interesse la terza edizione della rassegna “Raccontami la montagna – Libri tra lago e montagne”, promossa dalla Città di Valmadrera – Biblioteca Comunale, dalla Libreria Volante, dal CAI Valmadrera, dalla SEV, dall’OSA e dalla Cascina Don Guanella.

Il secondo appuntamento della rassegna si è svolto domenica 12 luglio al Rifugio SEV di Pianezzo, nell’ambito della giornata “Assalto ai Corni”, con un’iniziativa dedicata ai più piccoli: le letture animate curate da Serena Casini della Libreria Volante.

L’appuntamento ha coinvolto numerose famiglie e giovani lettori, che hanno vissuto il rifugio come uno spazio di gioco, ascolto e fantasia. Un modo originale per avvicinare i bambini alla lettura e, allo stesso tempo, valorizzare la montagna come luogo di comunità e condivisione.

La scelta di portare un’attività culturale per bambini in un luogo simbolo dell’escursionismo del Triangolo Lariano conferma lo spirito della rassegna: unire natura, cultura e territorio, creando occasioni di incontro tra libri, persone e paesaggi.

Il secondo appuntamento ha fatto seguito all’inaugurazione della rassegna, avvenuta il 26 giugno al Centro Culturale Fatebenefratelli, con l’incontro dedicato allo scrittore Franco Faggiani e alla presentazione del romanzo “La luce del primo mattino” (Fazi Editore).

La serata, arricchita dalla visita all’Orto Botanico “Riccardo Villa”, ha registrato una numerosa partecipazione, confermando l’interesse del pubblico per una proposta culturale capace di intrecciare letteratura e identità del territorio.

La rassegna continuerà nei prossimi mesi con nuovi incontri in luoghi significativi del territorio.

Sabato 5 settembre, ore 17 – San Tomaso . Lorenza Gentile presenta “La volta giusta” (Feltrinelli), con Serena Casini.

– . presenta “La volta giusta” (Feltrinelli), con Serena Casini. Domenica 27 settembre, ore 17 – Cascina Don Guanella . Andrea Membretti presenta “Diventare montanari” (People), modera Virginio Brivio.

– . presenta “Diventare montanari” (People), modera Virginio Brivio. Venerdì 2 ottobre, ore 21 – Centro Culturale Fatebenefratelli . Luigi Casanova e Duccio Facchini presentano “Oro colato. L’eredità per pochi delle Olimpiadi Milano Cortina” (Altreconomia), con Massimo Manzoni.

– . presentano “Oro colato. L’eredità per pochi delle Olimpiadi Milano Cortina” (Altreconomia), con Massimo Manzoni. Sabato 17 ottobre, ore 17 – Rifugio SEV a Pianezzo. Andrea Cassini presenta “Sulla via dell’Orso“ (Nottetempo), con Luca Rota.

La rassegna, patrocinata dalla Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano e dal Comune di Valbrona, con il contributo della BCC Valle del Lambro, proseguirà così il suo percorso portando la letteratura nei luoghi che raccontano l’identità della montagna lecchese.