A Pasturo sentieri aperti non oltre i Comolli, le falesie restano chiuse

In Valsassina, Pasturo apre i sentieri non oltre la località Comolli, falesie chiuse

Il paese non è comunque accessibile con mezzi pubblici o privati da altri comuni

PASTURO – Anche il Comune di Pasturo, come altre amministrazioni comunali lecchesi, vieta la possibilità di raggiungere il paese in auto per praticare attività motoria e sportiva. Vietati anche gli spostamenti per raggiungere le seconde case.

Le attività sportive e/o motorie possono essere praticate ovunque partendo direttamente dalla propria abitazione di residenza o domicilio.

Dal 4 maggio, i sentieri saranno aperti ma resta vietato spostarsi ad altitudine superiore a quota neve e comunque è vietato oltrepassare la Località “Baite Comolli”, fatta eccezione per i gestori di rifugi, personale di soccorso, di polizia e protezione civile.

La pista ciclabile sarà aperta ma non sarà consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e restano chiuse le aree attrezzate ai giochi per bambini. Sarà consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; utilizzare i relativi dispositivi di protezione.