“Abbassa il Rischio” #10 – Come si diventa volontari del Soccorso Alpino?

LECCO – Siamo giunti alla decima e ultima puntata della rubrica “Abbassa il Rischio”, dedicata alla sicurezza in montagna. In questa pillola finale trovate tutte le informazioni utili su come si diventa volontari del Soccorso Alpino.

Il progetto è stato ideato e realizzato dagli Studenti della Classe 5^ indirizzo “Servizi alla Cultura e allo Spettacolo” dell’Istituto Bertacchi di Lecco con Lecconotizie.com e la collaborazione delle Guide Alpine Lombardia e dei volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana (Stazioni di Lecco, Triangolo Lariano e Valsassina – Valvarrone)