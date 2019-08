Al rifugio Pialeral una cena pro Nepal con l’alpinista Fausto De Stefani

Appuntamento venerdì 30 agosto al rifugio Pialeral

“Help Nepal”, il ricavato a favore di progetti per i bambini del Nepal

PASTURO – “Help Nepal”, è questo il titolo della serata Pro Nepal in programma al rifugio Antonietta in Pialeral, sopra Pasturo. L’appuntamento è per venerdì 30 agosto alle ore 20.

“Vi aspettiamo numerosi per una serata in compagnia di Floriano, Dario, Dawa Gyalzen Sherpa, Fura Doma Sherpa e tutti gli amici del Nepal”.

Interverrà alla serata il noto alpinista Fausto De Stefani che ha scalato tutti i 14 Ottomila. Con racconti e filmati parlerà degli importanti progetti umanitari in favore dei bambini del Nepal.

L’incasso della serata (quota di partecipazione alla cena 25 euro) sarà interamente devoluto a Fausto De Stefani a sostegno dei suo progetti. Per informazioni 338 3154374 (Dario); 3479702723 (Lucilla); 333 7301700 (Floriano).