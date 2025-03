Aperture straordinarie ad Artavaggio per la settimana di Carnevale

Divertimento sulla neve per tutta la famiglia

La funivia Moggio-Artavaggio sarà aperta ogni giorno ad eccezione del martedì

MOGGIO – In occasione della settimana di Carnevale, sono previste aperture straordinarie ad Artavaggio. La funivia Moggio-Artavaggio sarà aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 8:30 alle 17, con una pausa pranzo dalle 12:15 alle 13:30. Sarà inoltre attivo il Tapis Roulant.

Questa settimana, gli orari di apertura dei Tapis Roulant saranno i seguenti: Area Bob (giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo); Piste da sci (venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo). I Tapis Roulant sono aperti tutti i weekend dalle 8:30 alle 16.

Ad Artavaggio, grazie ai quattro Tapis Roulant, è possibile sciare nei campi scuola appositamente pensati per l’insegnamento dello sci. Qui è possibile trovare un’area dedicata ai più piccoli, dove i bambini possono imparare a sciare in sicurezza, in un ambiente protetto e a misura di bambino.

I bambini saranno seguiti con attenzione dai maestri, che li accompagneranno nelle loro prime emozionanti discese. Ma il divertimento in quota non è riservato solo agli sciatori. Per chi desidera trascorrere del tempo sulla neve, in famiglia o con amici, e allo stesso tempo godere di un panorama mozzafiato, il bob è l’attività ideale.

Ad Artavaggio, a pochi passi dall’arrivo della funivia, si trova un’ampia area interamente dedicata alla pista per bob e slitte. Con i suoi 150 metri di lunghezza e un Tapis Roulant per la risalita, è il luogo ideale e sicuro per le famiglie, dove divertirsi in totale tranquillità.

Per qualsiasi informazione è possibile mandare una e-mail a info@pianidiartavaggio.it