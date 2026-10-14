Artavaggio, nuova gestione per il Rifugio Cazzaniga-Merlini: arriva Samuele Rossi

Aperture dal venerdì alla domenica fino alle vacanze natalizie, poi servizio continuativo dal 18 dicembre al 10 gennaio

In programma nuove iniziative per il 2027

BARZIO – Il Rifugio Cazzaniga-Merlini, storico punto di riferimento della Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) ai Piani di Artavaggio, ha una nuova gestione. A guidare la struttura sarà Samuele Rossi, 31 anni, brianzolo, selezionato al termine della raccolta delle candidature avviata nel corso dell’estate. Il rifugio ha già riaperto nei fine settimana di ottobre, dando il via a una nuova fase che punta a rilanciare l’accoglienza e le attività rivolte agli appassionati della montagna.

Rossi porta con sé un’esperienza già consolidata nel settore. Dal 2023 gestisce il Rifugio Mirtillo, a 2.000 metri di quota, a Lizzola di Valbondione, in Alta Val Seriana, in provincia di Bergamo. Dal 2024 si occupa inoltre dell’Ostello Casa Corti, sempre a Valbondione, impiegando complessivamente una quindicina di persone nelle due attività.

Il calendario delle aperture è già definito per i prossimi mesi. Fino alle vacanze natalizie, il Cazzaniga-Merlini sarà aperto ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica. Durante le festività, il servizio alberghiero e di ristorazione sarà invece garantito continuativamente dal 18 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027.

L’obiettivo della nuova gestione è valorizzare ulteriormente il rifugio, facendo leva sia sulla sua tradizione sia sulle opportunità offerte dal territorio. Le iniziative saranno rivolte innanzitutto ai soci dell’ANA, ma anche ai numerosi frequentatori dei Piani di Artavaggio: escursionisti, biker, scialpinisti, appassionati di ciaspolate e famiglie.

“Porte aperte a chiunque rispetti la quota e sappia godersi la fatica della salita“, sottolinea Rossi, sintetizzando lo spirito con cui intende accogliere gli ospiti. Nel corso del 2027 sono in programma ulteriori eventi per attirare visitatori e far conoscere meglio la struttura. L’attenzione si concentrerà anche sulla stagione estiva, con un’apertura prevista indicativamente da inizio giugno a fine settembre.

Accanto alle iniziative per il pubblico, proseguiranno gli interventi di ammodernamento del rifugio. Negli ultimi anni, la Sezione ANA di Lecco ha promosso diversi lavori per migliorare gli spazi e adeguare gli impianti di servizio. Gli interventi continueranno anche con la nuova gestione, con l’obiettivo di rendere la struttura sempre più funzionale sia per la ristorazione sia per l’ospitalità.

Il Rifugio Cazzaniga-Merlini sorge a 1.890 metri di quota, su uno sperone roccioso nella zona dei Piani di Artavaggio e dello Zucco di Piazzo, nel territorio comunale di Moggio. Di proprietà della Sezione ANA di Lecco, è composto da due edifici realizzati in epoche differenti, che raccontano una storia strettamente legata alla presenza degli alpini e alle vicende del territorio.

Il primo nucleo, il Rifugio Giuseppe Cazzaniga, fu progettato nel 1928 dal noto architetto lecchese Mino Fiocchi e inaugurato il 28 e 29 giugno 1931. Durante la Seconda guerra mondiale venne incendiato dalle truppe nazifasciste perché aveva ospitato gruppi partigiani. Ricostruito nel dopoguerra, fu solennemente benedetto il 14 settembre 1952 da don Carlo Gnocchi, oggi Beato.

Nel 1965, anche in seguito all’apertura della funivia Moggio-Artavaggio, venne decisa l’espansione della struttura sulla base del progetto dell’alpino e geometra Angelo Pizzi. Il nuovo rifugio fu inaugurato il 25 giugno 1972, anno in cui ricorrevano il centenario della fondazione del Corpo degli alpini e il cinquantesimo anniversario della Sezione ANA di Lecco.

In quella stessa occasione, la struttura venne intitolata anche a Ugo Merlini, scomparso tragicamente nel dicembre 1971. Nacque così il Cazzaniga-Merlini nella sua configurazione attuale, il «nido d’aquila» tanto caro alle penne nere.

Oggi, con l’arrivo di Samuele Rossi, il rifugio si prepara a una nuova stagione, nel segno della continuità con la propria storia e di una rinnovata attenzione all’accoglienza di chi frequenta la montagna.