Ballabio. Scarica di pietre alla falesia Ballabiot: intervento dell’elisoccorso

Ferito un arrampicatore

L’intervento dell’elicottero dell’Areu è in corso in questi minuti

BALLABIO – L’equipe medica dell’elisoccorso di Como e le squadre del Soccorso alpino stanno intervenendo a Ballabio, alla falesia Ballabiot, per soccorrere un arrampicatore, un uomo di 30 anni, che sarebbe rimasto ferito a causa di una scarica di pietre avvenuta lungo la parete.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 14.15 di oggi, 12 aprile, con l’immediato intervento, inizialmente in codice rosso dell’elisoccorso, del Soccorso alpino, dell’ambulanza della Croce Rossa di Balisio. Allertati anche i Vigili del fuoco di Lecco e i Carabinieri.

Le informazioni al momento disponibili sono ancora sommarie, ma sembrerebbe che l’uomo stesse arrampicando lungo la falesia, quando a causa di una scarica di pietre sarebbe caduto in un canale, particolarmente difficile da raggiungere.

L’equipe dell’elicottero è stata calata tramite verricello sul posto per prestare le prime cure al 30enne che, fortunatamente, parrebbe non aver riportato ferite gravi: è stato infatti trasportato in pronto soccorso in codice giallo.