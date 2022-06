Cai Ballabio. Alpinismo Giovanile in gita in Val Poschiavina

Quinta uscita per il gruppo dell’Alpinismo Giovanile

VALMALENCO – Domenica scorsa quinta uscita per il gruppo CAI Ballabio dell’Alpinismo Giovanile in Valmalenco. Partenza dalla diga di Campo Moro per affrontare il giro ad anello Zoia, Val Poschiavina, passo di Canciano, passo di Campagneda, Zona.

Splendido percorso che ha permesso al gruppo di ammirare l’incantevole Val Poschiavina. Il tempo nuvoloso ha permesso di non patire il caldo considerando che i luoghi non esposti ai raggi solari sono pressoché nulli.

Come sempre da parte del Cai Ballabio un ringraziamento a “tutti i partecipanti e a Mone (Simone Bellani) e Tore (Salvatore Panzeri) che ci hanno guidati nello splendido itinerario”.