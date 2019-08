Cai Ballabio, domenica la Bongio Trip e la festa della sottosezione

Domenica si corre la 28^ edizione della Bongio Trip

Presso la baita ai piedi del Monte Due Mani la festa del Cai Ballabio

BALLABIO – Torna, puntuale come un orologio svizzero, la festa del Cai Ballabio alla baita di Bongio ai piedi del Monte Due Mani. L’appuntamento è domenica 25 agosto quando si correrà anche la tradizionale Bongio Trip.

La gara di corsa in montagna non competitiva e aperta a tutti è giunta alla 28^ edizione. Organizzata dall’Asd Zenithal Team, i concorrenti potranno partire tra le 9 e le 10 dalla sede del Cai Ballabio (via Leonardo da Vinci, 4). L’arrivo, come al solito, è fissato alla baita di Bongio dove ci sarà la festa della sottosezione.