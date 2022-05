Cai Ballabio. Gita a Premana tra Deleguaggio e Premaniga per l’Alpinismo Giovanile

Venerdì 20 maggio serata con la dottoressa alpinista Annalisa Fioretti

Domenica 22 maggio “La madonnina ri-sale a Bongio”

BALLABIO – Quarta uscita per il gruppo di Alpinismo Giovanile del Cai Ballabio domenica scorsa. I ragazzi hanno affrontato un percorso ad anello con partenza da Premana, salita fino a Deleguaggio per poi passare da Solino e arrivare fino Premaniga prima del rientro a Premana.

Una gita che ha messo a dura prova i bambini/ragazzi del Cai ma, fortemente motivati dagli accompagnatori (Smit, Mone, Ale, ecc…), sono riusciti facilmente a superare tutte le difficoltà. All’arrivo, anche se stanchi, tutti i partecipanti erano felici e pronti per la prossima avventura.

Il prossimo, invece, si prospetta un fine settimana impegnativo per il Cai Ballabio. Si comincia venerdì 20 maggio alle 21 quando al Parco Due Mani sarà protagonista di una serata la dottoressa Annalisa Fioretti che presenterà “Oltre – Sogni ad alta quota in tempi difficili”. La dottoressa Fioretti è una vecchia conoscenza del territorio lecchese e già in passato ha avuto modo di presentare i suoi interessanti progetti benefici.

Nella giornata di sabato “Sgrignettata” ai Piani Resinelli percorrendo i sentiero ad anello dedicato a Casimiro Ferrari. Domenica, infine, “La madonnina ri-sale a Bongio”: ritrovo alle 10.30 all’attacco del sentiero di Bongio (Castello Madri Canossiane) insieme a Don Vittorio Conti per la processione con la madonnina che verrà ricollocata a protezione della baita del Cai. Alle ore 11.15 Santa Messa, a seguire pranzo in compagnia (polenta taragna su prenotazione al numero 379 2754659 anche tramite messaggio Whatsapp dalle 17 alle 21 entro sabato 21 maggio alle ore 12. Disponibili anche pasta e panini).