Cai Ballabio. Il 28 settembre la tradizionale messa in vetta al Due Mani

L’appuntamento per ricordare i soci defunti e i caduti in montagna

Successo per il trekking alle Cinque Terre di domenica 21 settembre

BALLABIO – Domenica 28 settembre, come ogni anno, il Cai Ballabio si ritroverà in vetta al Monte Due Mani (alle ore 11) per celebrare la Santa Messa a ricordo dei soci defunti e dei caduti della montagna. Possibilità di salita in compagnia con ritrovo alle ore 8.30 all’attacco del sentiero 33 (forcella di Olino). In caso di maltempo la funzione verrà celebrata alla chiesa S. Cuore ai Piani Resinelli (sarà comunicato attraverso i canali social).

Intanto grande successo per la gita di domenica 21 settembre alle Cinque Terre. Durante la bella giornata di sole il gruppo del Cai Ballabio ha percorso il panoramico sentiero che collega Levano, Monterosso e Vernazza. Vista la giornata estiva gli escursionisti si sono concessi anche il lusso di un tuffo in mare.