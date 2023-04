Cai Ballabio. Il gruppo Family Alpinismo Giovanile in visita alle miniere

Oltre 60 persone tra bambini ragazzi e adulti alla gita di domenica scorsa

Salita dalla Valgrande, visita alle miniere dei Resinelli e discesa dalla Costa Adorna

LECCO – Nella giornata di domenica 2 aprile terza uscita per il gruppo “Family” Alpinismo Giovanile della Sottosezione Cai Ballabio. Partenza dalla sede e, percorrendo la Valgrande (imbattendoci in grotte/abitazioni di fortuna costruite nell’epoca mineraria dai minatori), il gruppo è giunto ai Piani Resinelli per visitare le miniere.

Grande l’attenzione riservata alla guida che ha descritto tutto il processo estrattivo dei minerali. Dopo la visita, consueto momento dedicato al pasto e ai giochi e poi rientro alla sede del Cai percorrendo Costa Adorna. Buona partecipazione di bambini, ragazzi e adulti (più di 60 persone). “Come sempre è doveroso ringraziare gli accompagnatori per l’organizzazione e i partecipanti. Un arrivederci alla prossima uscita con destinazione Liguria”.