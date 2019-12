Cai Ballabio. In tanti alla serata in ricordo di Casimiro Ferrari

Il giornalista Benini ha parlato dell’ultimo re della Patagonia

Presenti anche il sindaco di Ballabio e il presidente dei Cai Lecco

BALLABIO – Una bella serata, venerdì scorso, in ricordo dell’alpinista Casimiro Ferrari. In tanti si sono recati al Ventaglio dove il giornalista e storico di montagna Alberto Benini ha raccontato in maniera esaustiva i passi e l’ambiente che hanno portato Casimiro ad essere l’alpinista di fama mondiale che noi conosciamo.

A fare gli onori di casa il sindaco di Ballabio Alessandra Consonni e il presidente del Cai Lecco Alberto Pirovano. Il presidente del Cai Ballabio Marco Anemoli ha ringraziato tutti i presenti perla numerosa partecipazione.