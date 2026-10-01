Cai Ballabio. In tanti alla tradizionale messa sul monte Due Mani

Un appuntamento in ricordo dei caduti in montagna

Domenica 4 ottobre, inoltre, sarà aperta la baita di Bongio

BALLABIO – Partecipata la Santa Messa celebrata domenica scorsa sulla cima del monte Due Mani in ricordo dei caduti in montagna. La bellissima giornata di sole, perfetta per riflettere e onorare la memoria di chi non c’è più, ha richiamato numerosi soci e amici del Cai Ballabio.

1 di 3

Domenica 4 ottobre, inoltre, sarà aperta la baita di Bongio con un menù a base di verzini in umido e polenta, oltre alle frittelle nel pomeriggio. Per tutte le informazioni è possibile vedere la locandina qui sotto.