Cai Ballabio. Serata “sicuri in montagna” e gita alle grotte di Laorca

Doppio appuntamento questa settimana per l’associazione del presidente Marco Anemoli

BALLABIO – Serata divulgativa aperta a tutti dedicata a neve, valanghe e autosoccorso in valanga in programma venerdì 10 marzo nella sede del Cai Ballabio (via Leonardo Da Vinci, 4 alle ore 21). Durante la serata tra le altre cose si parlerà di cenni di meteorologia, di nivologia e valanghe; valutazione dell’ambiente montano innevato; valutazioni degli itinerari; Artva, pala e sonda; autosoccorso in valanga; lettura delle bollettini nivologici e molto altro ancora…

Domenica 12 marzo il Cai Ballabio è atteso da una nuova escursione con partenza da Ballabio e destinazione a Laorca per la visita alle grotte con gli esperti Tranquillo Doniselli (geologo) e Giusy Adamoli.