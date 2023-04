Cai Ballabio. Spettacolare giornata tra mare e monti per l’Alpinismo Giovanile

Escursione sul sentiero del Pellegrino tra Varigotti e Noli

Tanta affluenza (due bus pieni) per la splendida gita sulle coste liguri

BALLABIO – Una spettacolare uscita, domenica scorsa, per il gruppo Cai Alpinismo Giovanile di Ballabio. Tanta affluenza (due bus pieni) per la splendida gita sulle coste liguri.

“Dopo la partenza da Varigotti, abbiamo raggiunto in breve tempo la chiesa di San Lorenzo edificata nel XIII secolo e posizionata a picco sul mare – ha raccontato il presidente del Cai Ballabio Marco Anemoli -. Proseguendo sul bel sentiero del Pellegrino che attraversa la classica macchia mediterranea e boschi di lecci ci siamo diretti verso punta Crena fino alla caratteristica grotta dei briganti per poi raggiungere il centro di Noli”.

Per alleviare le fatiche dell’escursione primo bagno in mare della stagione e tintarella primaverile: “Una forte emozione vedere così tanti bambini, ragazzi e adulti che hanno voluto passare una solare giornata in nostra compagnia. Come sempre un ringraziamento agli accompagnatori e a tutti gli intervenuti. Un ringraziamento particolare alla ditta Spreafico noleggio autobus e agli amici del Cai Strada Storta che hanno voluto condividere l’esperienza con noi”.