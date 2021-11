Cai di Ballabio. La palestra di arrampicata piace, dal 2022 corsi dedicati ai ragazzi

Sabato scorso la palestra è stata aperta ai giovani che hanno provato ad arrampicare

Domenica ai Resinelli i soci del Cai di Ballabio si sono ritrovati per il consueto pranzo di Natale

LECCO – Un fine settimana intenso, quello appena trascorso, per il Cai di Ballabio. Sabato pomeriggio la palestra di arrampicata indoor è stata aperta ai giovani che, in maniera scaglionata, hanno provato ad arrampicare in attesa che nel 2022 vengano organizzati corsi per ragazzi. Inaugurata soltanto pochi giorni fa, e dedicata all’alpinista Marco Anghileri, la parete di arrampicata boulder piace molto.

Domenica a pranzo, invece, i soci del Cai di Ballabio si sono ritrovati ai Piani Resinelli per il consueto pranzo di Natale. Un momento molto sentito che ha visto sedersi allo stesso tavolo le vecchie glorie dell’alpinismo insieme a tutti i soci. “E’ stato bello ritrovarsi dopo uno stop di due anni a causa del covid” ha detto il presidente dell’associazione Marco Anemoli.