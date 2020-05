Campagna di sensibilizzazione per tutti coloro che vanno in montagna

“Obiettivo: comunicare il corretto atteggiamento da tenere sui sentieri e in montagna in generale”

Verranno installati cartelli informativi con le regole da rispettare. Realizzato un codice QR per scaricarle sul proprio cellulare

PASTURO – Con l’apertura dei sentieri da lunedì 18 maggio, i gestori dei rifugi della Grigna Settentrionale, in collaborazione e con il sostegno dei sindaci, Comunità Montana e Parco Regionale della Grigna Settentrionale promuovono una campagna di comunicazione indirizzata agli escursionisti, alpinisti e amanti della montagna in genere.

“Lo scopo – spiegano i promotori dell’iniziativa – è sensibilizzare gli appassionati e frequentatori dei sentieri al corretto atteggiamento da intraprendere durante il cammino e in generale in montagna, per contenere il più possibile il rischio del contagio da COVID-19”.

La comunicazione si basa su poche ma semplici regole comportamentali stilate con i criteri di praticità, sinteticità e di efficacia.

“Si tratta di applicare le norme comportamentali indicate dalle Autorità Nazionali e Regionali all’atto dell’andare in montagna – proseguono – Un invito alla responsabilità di ciascuno e al rispetto verso gli altri, applicando un comportamento etico e doveroso basato su pochi e semplici atteggiamenti. Un cartello esplicativo con le indicazioni comportamentali caratterizzato da una grafica che richiama la segnaletica escursionistica italiana verrà affisso all’inizio dei sentieri. Mentre, tramite un codice QR l’escursionista potrà scaricare sul proprio device la versione completa delle norme”.

Norme che saranno le seguenti:

E’ OBBLIGATORIO avere con sé la MASCHERINA IDONEA; Il GEL DISINFETTANTE e GUANTI MONOUSO sono vivamente consigliati.

Sul sentiero, non camminare con la mascherina indossata ma MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA DI ALMENO 5 METRI; quando incroci delle persone INDOSSA LA MASCHERINA.

Se possibile, fermati, scostati e attendi di venire oltrepassato. Riprendi il cammino quando l’altro escursionista si sarà allontanato di almeno 2 metri.

Se percorri un SENTIERO ATTREZZATO con funi, catene, pioli, ecc. è buona norma indossare dei guanti monouso oppure disinfettarsi le mani con un gel disinfettante prima e dopo e comunque EVITARE DI TOCCARSI NASO, BOCCA e OCCHI con le mani

Se la tua meta è un RIFUGIO, TELEFONA per informarti sulla disponibilità di posti; il Gestore ti informerà su eventuali affollamenti. In calce trovi i numeri di telefono. In rifugio

SI ACCEDE SOLO SE EQUIPAGGIATI CON DPI (mascherina e guanti mono uso) e comunque l’accesso è subordinato alle regole imposte dal gestore che potrà anche segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti anomali anche nelle aree circostanti.

I RIFIUTI VANNO SEMPRE PORTATI A CASA. Ricordati che un rifiuto abbandonato è PERICOLOSO e PUO’ ESSERE UN VEICOLO DI CONTAGIO.

Il SOCCORSO ALPINO è operativo al numero 112. Ricordati che i soccorritori vanno considerati personale sanitario a tutti gli effetti e quindi vanno protetti il più possibile dai rischi di eventuale contagio.

I cartelli verranno posti oltre che sulle bacheche informative che si trovano già in loco, all’inizio dei sentieri, nei bivi e nei punti di maggior passaggio.

File cartello in formato PDF

Codice QR