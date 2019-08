Casargo. La serata col Soccorso Alpino sarà recuperata il 23 agosto

Era stata rinviata a causa dei disagi creati dal maltempo

E’ in programma il 23 agosto a Casargo la serata col Soccorso Alpino

CASARGO – Era stata rinviata a causa dei forti disagi creati dal maltempo: torna venerdì 23 agosto a Casargo la serata informativa con il Soccorso Alpino, stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana Cnsas.

Un’opportunità importante, soprattutto in relazione a questo ultimo periodo in cui il Soccorso Alpino è stato chiamato per interventi causati da disattenzione e superficialità.

In estate o nel periodo dei funghi il numero di escursionisti e di appassionati aumenta e di conseguenza è più facile trovarsi in situazioni spiacevoli, che però nella maggioranza dei casi possono essere evitate.

Tutti sono invitati a partecipare, soprattutto le persone che vogliono approfondire il tema della sicurezza in montagna. Durante la serata saranno a disposizione i soccorritori e ci sarà anche la proiezione di filmati e il racconto degli interventi effettuati a Casargo e in Valsassina durante l’estate 2019.

Appuntamento venerdì 23 agosto nella sala civica di Casargo ore 21. Ingresso libero.