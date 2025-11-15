CNSAS Valsassina, esercitazione notturna per testare i soccorsi in parete

Venerdì 14 novembre alla Rocca di Baiedo l’esercitazione conclusiva del percorso iniziato a febbraio

PASTURO – Si è chiuso con una prova sul campo il percorso formativo iniziato lo scorso febbraio dai tecnici della Stazione Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del CNSAS. L’esercitazione notturna si è svolta ieri, venerdì, nella zona della Rocca di Baiedo, un ambiente che, al calare del buio, richiede concentrazione assoluta per orientamento, comunicazioni e sicurezza.

In venti hanno risposto alla chiamata, lavorando fianco a fianco sotto la supervisione di un istruttore nazionale del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. La simulazione prevedeva il recupero in parete di un escursionista ferito e del compagno illeso ma impossibilitato a proseguire: uno scenario realistico, che ha messo alla prova tempi, procedure e coordinamento. Sul posto anche tre motociclisti FMI del Moto Club Valsassina, incaricati di supportare le squadre trasportando in quota il materiale tecnico necessario alle operazioni.

“Esercitazioni di questo tipo sono fondamentali per mantenere elevata la prontezza operativa”: un principio richiamato durante la serata e ribadito dagli stessi soccorritori, consapevoli di quanto sia importante testare attrezzature e manovre in condizioni il più possibile simili a quelle reali. Ogni intervento, ricordano, richiede intesa, lucidità e capacità di adattamento, soprattutto in contesti critici come gli ambienti impervi notturni.

L’attività si è conclusa alle 22:00, dopo ore di lavoro che hanno rafforzato ulteriormente la coesione e la preparazione dei tecnici impegnati quotidianamente nel soccorso in montagna.