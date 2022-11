Sabato 19 novembre presso la capannina boulder al parco Due Mani

“Occasione rivolta a chi non ha mai arrampicato e a chi pratica questo sport ma desidera approfondire tecnica e allenamento”

BALLABIO – Il Cai Ballabio, guidato dal presidente Marco Anemoli, invita tutti a un nuovo appuntamento in programma sabato 19 novembre nel pomeriggio. Il ritrovo è fissato alle ore 15 nella capannina boulder presso il parco Due Mani per un evento che vuole promuovere i prossimi corsi in partenza e ampliare l’accessibilità all’arrampicata sul territorio.

Il Cai Ballabio, con il comune di Ballabio, organizza un pomeriggio dedicato alla conoscenza e sperimentazione delle tecniche di arrampicata. Dalle ore 15 in avanti una Guida Alpina sarà a disposizione di chi vorrà mettersi in gioco sperimentando alcune prove didattiche e prove pratiche. “Sarà una occasione rivolta a chi non ha mai arrampicato e a chi già pratica questo sport ma desidera approfondire la tecnica e migliorare l’allenamento”.

L’ingresso sarà contingentato in base allo spazio a disposizione. Per informazioni è possibile contattare il numero: 328 4782692.