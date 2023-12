Dervio. Gli studenti delle medie a lezione ai Piani di Bobbio

L’iniziativa in collaborazione con la Comunità Montana

Alla scoperta dell’ambiente montano anche grazie al supporto del Soccorso Alpino

BARZIO – Una giornata sulle piste innevate di Piani di Bobbio organizzata, per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e il Comune di Dervio.

L’evento rivolto ai ragazzi delle scuole medie di Dervio ha lo scopo di avvicinare i più giovani alla montagna, insegnando loro i corretti comportamenti da assumere nei luoghi montani e più in generale degli ambienti naturali.

Fondamentale è stato in questo senso il coinvolgimento dei Volontari del Soccorso Alpino Speleologico Lombardo che, dividendo i ragazzi in due gruppi, hanno spiegato loro le tecniche di soccorso e gli accorgimenti principali da tenere in montagna.

Grazie ai maestri dello Skyteam Bellano gli alunni hanno inoltre potuto, indossati gli sci, muovere i loro primi passi sulla neve, mentre i più esperti hanno avuto la possibilità di affinare la propria tecnica.

Con la guida ambientale escursionistica Roberto Ciri i ragazzi hanno poi cercato e analizzato le orme lasciate dagli animali sulla neve, studiando il loro habitat e le loro abitudini.

“E’ stata una giornata che certamente i ragazzi ricorderanno” – commenta l’assessore della Comunità Montana a turismo e protezione civile Michael Bonazzola – “Un sentito ringraziamento ai maestri dello skiteam Bellano, al rifugio Martino, ai Volontari del Soccorso Alpino Speleologico di Valsassina e Valvarrone, alla Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri, e agli uffici della Comunità Montana e del Comune di Dervio”.