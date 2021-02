La firma del provvedimento è arrivata in serata

Preoccupa l’aggravarsi della situazione pandemica in divenire anche a fronte delle varianti Covid

LECCO – E’ ufficiale, domani non si scia. Gli impianti non aprono e restano chiusi fino al 5 Marzo quando scadrà il Dpcm attualmente in vigore, firmato lo scorso 14 gennaio 2021.

Quello che era stato ventilato in giornata, è stato confermato poco fa, dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato l’ordinanza con la quale si proroga la chiusura degli impianti da sci fino al 5 Marzo.

Il ministro ha accolto le indicazioni fornite da Walter Ricciardi e dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute) che si erano detti preoccupati per l’aggravarsi della situazione pandemica in divenire anche a fronte delle varianti Covid e quindi si sono detti concordi nel rivedere la decisione di riaprire gli impianti da sci perché “non ci sarebbero più le condizioni di sicurezza“.

Indicazioni che il Ministro Speranza ha accolto firmando, dopo una lunga riunione al ministero, il provvedimento che vieta l’apertura degli impianti fino al 5 Marzo.