Falesia dell’Angelone: massi instabili, vietato l’accesso al Primo Sperone

Il sindaco di Barzio ha firmato un’ordinanza

Accesso interdetto fino alle messa in sicurezza dell’area

BARZIO – “Nell’ambito delle attività di manutenzione previste nell’ADP Falesie effettuata dalle Guide Alpine è emersa una situazione di pericolo sulla Falesia Zucco Angelone – settore Primo Sperone“. Per garantire la sicurezza di tutti il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia ha firmato nelle scorse ore una ordinanza per vietare l’accesso in prossimità delle pareti interessate dalla problematica fino alla messa in sicurezza dell’area.

La problematica è emersa a seguito dell’ispezione condotta dalle Guide Alpine nel periodo settembre-dicembre 2021 che ha interessato le falesie di Masone, Era Glaciale e Zucco dell’Angelone settori Muro del Pianto – Placca del Pistolino, Rocce Basse e Primo sperone – Placca del Bikku. Tutti i settori sono stati ispezionati tiro per tiro calandosi dall’alto oppure risalendo il tiro e facendo il controllo in discesa. Su ogni tiro è stato controllato il serraggio di ogni singolo ancoraggio, nonché il controllo dell’usura soprattutto delle soste.

Nella falesia del Primo sperone, e delle rocce basse, oltre ad aver ripulito, dalla ricrescita di arbusti, è stato anche effettuato il disgaggio di alcuni massi divenuti instabili. Si è provveduto inoltre a liberare i sentieri di accesso da alcuni alberi caduti che ne ostruivano il

passaggio. Su tutte le falesie e settori, è stata effettuato un ulteriore controllo e ripulitura da eventuali pietre e arbusti.

“Sulla Falesia del Primo Sperone, durante i lavori di pulizia da arbusti, in due zone non interessate da itinerari, ma comunque al di sopra e attorno ai tiri della falesia – si legge nella relazione delle Guide che hanno eseguito i lavori allegata all’ordinanza – abbiamo notato delle situazioni a rischio, qualche anno fa sembravano più stabili, ma adesso a nostro avviso necessitano di una bonifica da effettuare prima possibile”.

