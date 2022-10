L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 ottobre ai Piani di Bobbio

Il bilancio del presidente del Consiglio di Regione Lombardia Alessandro Fermi e del presidente del Cai Lombardia Emilio Aldeghi

BARZIO – Saranno le montagne lecchesi, mercoledì 12 ottobre, a ospitare l’incontro conclusivo del progetto “Famiglie e giovani in montagna” promosso da Cai Lombardia, Assorifugi e Regione Lombardia. Il progetto, durante il periodo estivo compreso tra il 3 luglio e il 25 settembre scorsi, ha consentito a tutti i giovani, soci e non soci del Cai, di vivere gratuitamente un’esperienza in rifugio.

I risultati sono stati ottimi e proprio dall’analisi delle adesioni inizierà l’incontro che si svolgerà il 12 ottobre presso il rifugio Lecco ai Piani di Bobbio, in Valsassina, e che vedrà tra i partecipanti il presidente del Consiglio di Regione Lombardia Alessandro Fermi e il presidente del Cai Lombardia Emilio Aldeghi.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 9 presso il piazzale della funivia a Barzio, per poi raggiungere il rifugio Lecco con una camminata di circa 2 ore. Alle 11.30 inizierà l’incontro con gli interventi di Fermi e Aldeghi, quindi spazio agli interventi. Partendo dal fatto che l’iniziativa è stata apprezzata la speranza è quella di poterla rilanciare anche il prossimo anno.