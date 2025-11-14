Ferrata Due Mani: a Ballabio una serata per presentare il progetto di riqualificazione

Appuntamento venerdì 28 novembre ore 21 presso il Centro Polifunzionale Monte Due Mani

Sarà anche l’occasione per ripercorrere la storia della nota ferrata dedicata a Simone Contessi morto sul Sass Pordoi

BALLABIO – Il territorio montano necessita di conoscenza e cura: sentieri, mulattiere, vie, così come le ferrate hanno bisogno di essere costantemente mantenute, a volte però gli interventi straordinari si rendono necessari e non più rimandabili. Sulle pendici del Monte Due Mani, è presente la nota e frequentata ferrata “Simone Contessi”, attrezzata nel 1980 dalla Sottosezione Cai Ballabio e dedicata alla giovane promessa dell’alpinismo ballabiese, deceduta durante un’ascesa sul Sass Pordoi.

“La ferrata, successivamente sistemata nel 1999 e fino ad oggi custodita e monitorata scrupolosamente, necessita di un intervento di manutenzione straordinaria importante, sia per essere messa in sicurezza che per adeguarla alle vigenti normative. Un’opera importante e simbolica, considerato anche la ricorrenza nel 2024 del 30° della scomparsa del nostro amico Simone. La nostra Sezione ha ravvisato nei mesi passati la necessità del rifacimento completo della ferrata e per questo motivo ha provveduto a far redigere un progetto esecutivo”.

La situazione di sicurezza della ferrata nelle scorse settimane è peggiorata, a causa di uno smottamento nell’area dell’ultimo torrione “Discordia”: “Siamo stati quindi costretti a chiudere la via, mediante un’ordinanza sindacale del comune di Ballabio, precludendo la percorrenza del sentiero numero 36. Ecco l’idea di una serata per ripercorrere le vicende storiche e raccontare gli interventi progettuali proposti per garantire un futuro ad una delle vie ferrate più belle del nostro territorio”.

Appuntamento venerdì 28 novembre ore 21 presso il Centro Polifunzionale Monte Due Mani a Ballabio in via provinciale 72.