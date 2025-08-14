Franano massi sul Due Mani, chiusa per motivi di sicurezza la ferrata Contessi

Uno smottamento ha interessato parte del percorso danneggiando anche le catene

BALLABIO – Con ordinanza sindacale il Comune di Ballabio ha disposto la chiusura temporanea del tratto del sentiero 36 corrispondente alla Ferrata Simone Contessi sul Monte Due Mani, a causa di una situazione di potenziale pericolo.

Negli ultimi giorni infatti, uno smottamento ha interessato parte del percorso, ricoprendo tratti del sentiero con sassi e detriti. La caduta del materiale ha coinvolto anche porzioni attrezzate con catene, rendendo necessario un approfondimento tecnico sulla loro sicurezza. La segnalazione della criticità è arrivata dal Cai Ballabio, che ha evidenziato il rischio per l’incolumità dei frequentatori.

Dopo aver consultato il Comune di Lecco, il sindaco Giovanni Bruno Bussola ha ritenuto necessario intervenire in via preventiva, ordinando la chiusura completa del transito lungo il tratto interessato “con decorrenza immediata e fino a nuova ordinanza”.

La disposizione prevede l’affissione di avvisi all’inizio del sentiero e all’imbocco della ferrata, nonché la comunicazione ufficiale alla Prefettura di Lecco, ai Carabinieri, alla Protezione Civile lombarda, alla Comunità Montana e al Soccorso Alpino. Il rispetto del provvedimento sarà vigilato dalla Polizia Locale e dagli altri organi competenti.