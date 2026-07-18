Grignetta, la risposta più bella allo sfregio: azione collettiva per rimuovere le scritte dal Bivacco Ferrario

Dopo l’atto vandalico che ha indignato il mondo della montagna, mobilitazione spontanea e collettiva per ripulire il bivacco

Un gesto che racconta il profondo legame della comunità con la Grignetta e il valore del rispetto per la montagna

PIANI RESINELLI – Alla vernice delle bombolette hanno risposto con il lavoro e con l’amore per la montagna. Mentre qualcuno ha lasciato sul Bivacco Ferrario un segno di inciviltà, altri sono saliti in cima alla Grignetta (2184 metri) con un unico obiettivo: restituire dignità a uno dei luoghi simbolo dell’alpinismo lecchese.

Una mobilitazione spontanea fatta di escursionisti, alpinisti e appassionati che, davanti alle immagini dello sfregio, hanno deciso di non limitarsi all’indignazione affidata ai social network, ma di rimboccarsi le maniche e salire fino al bivacco con il necessario per rimuovere le scritte vandaliche.

Con i contenitori di diluente tra le mani, hanno iniziato la loro ascesa lungo il sentiero. Perché se qualcuno ha voluto lasciare sulla Grignetta un segno di incuria e mancanza di rispetto, la comunità della montagna ha scelto di lasciare un messaggio completamente diverso: quello della cura.

Le scritte, lasciate da ignoti, avevano colpito uno dei luoghi più simbolici dell’alpinismo lecchese, un vero e proprio pezzo di storia inaugurato nel 1968 e riportato al suo antico splendore nel 2019 grazie a un lungo intervento di restauro promosso dal CAI Lecco e dai Ragni di Lecco, sotto la direzione del restauratore e Ragno Cesare Bugada.

Un lavoro durato mesi, sostenuto dal volontariato e da importanti investimenti economici, nato proprio per eliminare i segni lasciati da precedenti atti vandalici e restituire dignità a quello che il suo progettista, l’architetto Mario Cereghini, definiva un “igloo sacro”.

Eppure qualcuno ha deciso, ancora una volta, di deturpare quelle pareti. Uno sfregio che ha colpito non soltanto una struttura, ma un simbolo costruito con il lavoro, la passione e il sacrificio di generazioni di alpinisti.

La risposta dei volontari racconta forse meglio di qualsiasi polemica il rapporto che lega il territorio alla Grignetta. Chi è salito per ripulire le scritte non lo ha fatto per ottenere visibilità o riconoscimenti. Lo ha fatto perché sentiva il dovere di restituire al bivacco il rispetto che meritava. Il loro gesto è la dimostrazione che il patrimonio della Grignetta continua a essere difeso da una comunità che non accetta l’indifferenza.

Il Ferrario era stato recentemente oggetto anche di un nuovo intervento di restauro da parte dei Ragni di Lecco, saliti in pieno inverno per riparare la porta danneggiata e ricordare poche, essenziali regole: utilizzare il bivacco solo in caso di necessità, rispettarlo e lasciarlo pulito.

Le scritte avevano ferito quel messaggio. La risposta arrivata in queste ore, però, racconta una storia diversa. Quella di persone che, senza clamore, hanno scelto di impiegare il proprio tempo e le proprie energie per restituire bellezza a un luogo che sentono anche loro.

È forse questa l’immagine più significativa di tutta la vicenda: non quella delle bombolette spray, ma quella dei volontari che scendono dalla Grignetta con le mani sporche di diluente e la consapevolezza di aver fatto qualcosa per tutti.

Perché la montagna, da sola, non può difendersi. Ma può contare su una comunità che continua a volerle bene.