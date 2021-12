Grignone. Annulata la fiaccolata del 5 gennaio sulla via invernale

“Scelta in linea con il nuovo Decreto e nel rispetto di tutte quelle iniziative che sono state annullate”

PASTURO – Annullata la fiaccolata in programma per il 5 gennaio con la quale il Soccorso Alpino della stazione Valsassina Valvarrone in collaborazione con Sergio Longoni, l’Amministrazione Comunale, la Protezione Civile, il Team Pasturo e i Soci di Pasturo, avrebbe dovuto illuminare la via invernale al Grignone.

Ad annunciare la scelta di rimandare tutto al prossimo anno è Alessandro Spada, Capo Stazione del Soccorso Alpino Valsassina Valvarrone: “Pur sapendo rientrando tra quel tipo di iniziative non vietate, dato che prevede il posizionamento delle torce lungo la via invernale, abbiamo deciso di annullarla. Il nuovo Decreto vieta assembramenti e manifestazioni anche all’aperto fino al 31 gennaio e la scelta di rimandare tutto al prossimo anno è stata fatta in linea con il decreto e nel rispetto di tutte quelle iniziative che sono state annullate, rimando in linea con quanto deciso dal Governo”.

Appuntamento quindi al prossimo anno, sempre per il 5 gennaio, vigilia dell’Epifania.