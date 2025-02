Immagini suggestive e spettacolari realizzate domenica 16 febbraio

ESINO LARIO – Immagini spettacolari accompagnate da un video “da brividi” raccontano la bellezza e la maestosità del paesaggio durante la salita al rifugio Brioschi in vetta al Grignone (Grigna Settentrionale) lungo al celebre Cresta di Piancaformia. L’escursione è stata effettuata domenica 16 febbraio. Ringraziamo Steppo Valsecchi per le foto e Fabrizio Longoni per il video.

Il percorso alpinistico è per soli alpinisti esperti