Il Cai Ballabio ricorda i defunti, in tanti sulla vetta del Due Mani

Domenica scorso la messa celebrata da Padre Giovanni

“Una giornata perfetta per riflettere e onorare la memoria di chi non è più con noi”

BALLABIO – Sulla cima del monte Due Mani, domenica 28 settembre, è stata celebrata la santa messa in ricordo dei caduti in montagna. Un appuntamento tradizionale per il Cai Ballabio che ha riscosso una grande partecipazione, complice anche la bella giornata.

Escursionisti provenienti da diversi sentieri sono saliti in vetta per partecipare alla funzione celebrata da Padre Giovanni: “Fortunatamente, il tempo è stato clemente e ha regalato una bellissima giornata di sole, perfetta per riflettere e onorare la memoria di chi non è più con noi”.