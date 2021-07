Il Cai e Ballabio celebrano l’impresa del ’61 sul McKinley e Luigino Airoldi

Bellissima serata, sabato, quella organizzata dal Cai Ballabio al parco Grignetta

Esperienze, determinazione e l’amore per la scoperta di mete inviolate hanno trascinato il pubblico in un momento magico

BALLABIO – Si è svolta a Ballabio sabato la serata dedicata al grande alpinista Luigino Airoldi in occasione della ricorrenza del 60° anno dall’ascesa del McKinley da parte della spedizione italiana “Città di Lecco”. Alla manifestazione sono intervenuti il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola insieme al vicesindaco Paola Crotta, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il presidente del Cai Regione Lombardia Emilio Aldeghi con i Consiglieri del Cai Lecco, gli amici del Cai di Oderzo più di 200 persone.

La serata, condotta dalla giornalista Sara Sottocornola e presentata dal presidente del Cai Ballabio Marco Anemoli, è iniziata e conclusa con i canti del coro Vous de la Valgranda che hanno deliziato il pubblico con i brani di montagna.

Luigino ha raccontato, supportato da video e foto, le sue imprese (partendo dell’ascesa al McKinley), caratterizzate da forti emozioni, soddisfazioni, sofferenze e un forte legame con i compagni di cordata. Il suo modo di ridere, di raccontare le esperienze, la forte determinazione e l’amore per la scoperta delle mete inviolate hanno trascinato il pubblico in un momento magico. Sul palco sono intervenuti anche gli alpinisti bergamaschi Dobetti, Rota e Dossi insieme al lecchese Fabio Valseschini che hanno raccontato le loro ripetizioni dell’ascesa del McKinley e insieme a Luigino si sono confrontati sulla diversità di tecnica di risalita, sui materiali, ecc.

A fine serata i bambini dell’alpinismo giovanile del Cai Ballabio hanno portato doni gastronomici e floreali agli ospiti. “Si ringraziano le autorità e le persone che sono intervenute, la Giunta Comunale che ha concesso l’uso del Parco, i Consiglieri del Cai con i loro familiari, gli amici del Cai, Giacomo Piazza e figlio per supporto audio, Sergio Mazzoni per supporto video e foto per l’organizzazione della serata. Un ringraziamento speciale va fatto a Lorenzo Crimella, vice presidente del Cai Ballabio e artista del legno per la preziosa targa donata a Luigino”.