Il Soccorso Alpino si racconta al Panathlon Lecco: storia, tecnologia e impegno dei volontari

A Primaluna una serata dedicata al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Valsassina e Valvarrone

Tra i temi affrontati il ruolo dell’elisoccorso, l’evoluzione delle tecniche di intervento e la sicurezza in montagna

PRIMALUNA – Una serata dedicata alla montagna, alla sicurezza e al valore del volontariato. È quella promossa dal Panathlon Club Lecco, presieduto da Riccardo Benedetti, che all’Agriturismo Trote Blu di Primaluna ha ospitato i rappresentanti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) della Stazione Valsassina e Valvarrone.

Un tema particolarmente attuale, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva e il crescente numero di escursionisti che frequentano sentieri e vette del territorio.

A guidare l’incontro è stato Alessandro Spada, capo stazione della Valsassina, affiancato da Marco Anemoli, responsabile della XIX Delegazione Lariana del Cnsas, Michele Pozzoli, Andrea e Tita Gianola, istruttore nazionale, e Walter Ponzoni, comandante dell’Elisoccorso di Como.

Nel suo intervento, Spada ha ripercorso la storia del Soccorso Alpino, nato a livello nazionale nel 1954. Dieci anni più tardi venne costituita la sezione di Lecco, mentre nel 1989, con l’unificazione delle realtà di Barzio, Dervio e Premana, nacque la Stazione Valsassina-Valvarrone.

Un viaggio nella memoria che ha ricordato anche il periodo precedente alla nascita del Cnsas, quando la sicurezza sulle montagne lecchesi era affidata ai Ragni di Lecco e agli esperti locali che svolgevano un prezioso servizio di sorveglianza. Spada ha inoltre richiamato uno degli episodi più significativi della storia del soccorso alpino lecchese: il primo intervento di recupero in parete, effettuato nel 1932 sulla parete Fasana della Grigna.

Nel corso della serata sono stati ricordati anche alcuni dei protagonisti che hanno contribuito alla crescita del Soccorso Alpino, tra cui Giancarlo Riva, Daniele Chiappa e Attilio Beltrami.

Particolarmente apprezzato l’intervento di Tita Gianola, che ha illustrato il funzionamento dell’elisoccorso, le tecniche operative impiegate durante gli interventi e il ruolo fondamentale svolto dai volontari. A seguire Walter Ponzoni ha condiviso esperienze e racconti di operazioni particolarmente complesse, soffermandosi sulle innovazioni tecnologiche che oggi consentono di effettuare missioni di soccorso anche nelle ore notturne.

Tra i momenti più intensi della serata quello dedicato alla testimonianza della famiglia Bisi, che ha ricordato il difficile intervento di ricerca effettuato sul Monte Legnone per il figlio Alessandro. Un racconto che ha evidenziato l’impegno umano e professionale degli operatori del Soccorso Alpino, spesso chiamati ad affrontare situazioni estremamente delicate.

L’importanza dell’incontro è stata testimoniata anche dalla presenza del Prefetto di Lecco Paolo Ponta, del viceprefetto Nicoletta Tullo e di Anna Galimberti. Presente inoltre il comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco, colonnello Nicola Melidonis.

Ad aprire la serata era stato il presidente del Panathlon Club Lecco, Riccardo Benedetti, che ha rivolto le congratulazioni ai soci Marco Cariboni, recentemente insignito di una menzione nell’ambito del premio Rosa Camuna di Regione Lombardia, e Alberto Pirovano, nominato consigliere nazionale del Club Alpino Italiano.