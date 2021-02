Riaprono gli impianti ai Piani di Bobbio. Le indicazioni di ITB e del Comune di Barzio per gli sciatori

Acquisto dei biglietti on line e prenotazione del posto auto dal sito o APP

BARZIO – Il 15 febbraio si torna a sciare in Lombardia e riapriranno anche gli impianti ai Piani di Bobbio.

“Anche se gli appassionati di sci potranno tornare ad affrontare i pendii innevati, non si tratta di un liberi tutti – avvisa l’amministrazione comunale di Barzo – Anzi, le regole da rispettare per garantire la sicurezza propria e altrui sono numerose”.

Il Comune ha voluto diffondere le indicazioni di ITB, che gestisce gli impianti, e quello dello stesso municipio, per una fruizione ordinata e in sicurezza del servizio.

L’acquisto del biglietto

Per quanto riguarda l’accesso a impianti e piste le indicazioni sono dettate da ITB e sono già disponibili sul sito www.pianidibobbio.com e sui profili social.

L’acquisto degli skipass e dei biglietti A/R cabinovia sarà online. In biglietteria a Barzio sarà possibile acquistare solo se rimarranno skipass a disposizione per la giornata. Saranno a disposizione solo giornalieri e andate e ritorno. ITB ha fatto sapere che l’acquisto dei biglietti sarà possibile a partire da venerdì 12 febbraio, dopo la conferma della “zona gialla” in Lombardia e quindi la sicurezza di poter effettivamente riaprire gli impianti.

Parcheggio e tragitto a Barzio

Per accedere al posteggio della funivia si consiglia prenotare (attraverso il sito o la APP di ITB).

Alla rotatoria di via Milano gli sciatori diretti a Bobbio troveranno un posto di controllo: potrà proseguire verso la funivia solo chi avrà il tagliando attestante la prenotazione del posto auto.

Per tutti gli altri saranno disponibili i posteggi in paese: vecchio comune/piazzale del mercato, parcheggio Prada, palazzetto dello sport.

Servizio navetta non attivo

Non sarà attivo il servizio navetta: “Non sarebbe possibile garantire le distanze di sicurezza fra gli sciatori – spiegano dal Comune – non tanto a bordo del bus, quanto piuttosto durante l’attesa. Pertanto chi sceglie di raggiungere Barzio, per andare a sciare, senza prenotare il posto auto, deve essere consapevole che dovrà raggiungere la funivia a piedi”.

E’ assolutamente vietato parcheggiare fuori dalle zone consentite, in particolar modo lungo il tragitto che conduce alla funivia. La Polizia locale, assicurano dal Comune, vigilerà sul rispetto delle norme, sanzionando i trasgressori.

Per chi deve venire a Barzio per altri motivi e per quanto riguarda la circolazione in paese, soprattutto nelle mattinate di sabato e domenica, si sconsiglia la percorrenza di via Milano e delle vie che conducono alla stazione ITB, in entrambe le direzioni, ma di utilizzare le vie alternative di accesso e di transito.

Le agevolazioni per i residenti

Per i residenti di Barzio, compresi gli under 18, le agevolazioni sono tuttora valide. I Barziesi potranno salire a Bobbio presentandosi in biglietteria muniti di carta di identità senza la necessità di prenotare. Per avere diritto alle agevolazioni è indispensabile presentare la Carta d’identità di ogni sciatore/fruitore. Per i Barziesi che desiderano usufruire del parcheggio della funivia, questo dovrà essere comunque prenotato e pagato.