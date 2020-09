InGrigna! Domani al Rifugio Rosalba appuntamento con la cultura

Gli appuntamenti inizieranno alle ore 11.00

PIANI RESINELLI – Appuntamento da non perdere quello di domani, domenica, al Rifugio Rosalba, dove a partire dalle 11.00, si terrà una giornata dedicata alla letteratura di montagna e agli alpinisti che hanno scalato e scalano ancora oggi queste meravigliose rocce.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare e raccontare lo spettacolare territorio della Grignetta e la sua storia.

Quindi, dopo il successo di In Grigna! Festival che si è tenuto a settembre 2019, un altro appuntamento da non perdere promosso in collaborazione con Campsirago Residenza e la partecipazione dei Ragni di Lecco.