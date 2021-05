Particolarmente abbondante la fioritura dei crocus di quest’anno, complici, forse, le abbondanti nevicate

PIANI DI ARTAVAGGIO – In questi giorni, la tanto attesa fioritura dei crocus si è ripresentata puntuale ai Piani di Artavaggio. Quest’anno poi, i variopinti fiori sono particolarmente abbondanti, probabilmente per le copiose nevicate invernali che li hanno preservati dal gelo.

Sabato il fotografo Mauro Lanfranchi è salito a piedi dal sentiero alto che raggiunge le baite di Maesimo dalla Culmine di San Pietro per immortalare questa magnifica fioritura.

Via più comoda per godere di questo spettacolo una camminata di pochi minuti dall’arrivo della funivia, che vi consentire di immergervi in questo magnifico evento naturale che annuncia la primavera sulle nostre montagne.