La magia della galaverna ai Piani Resinelli

PIANI RESINELLI – I Piani Resinelli sono stati teatro di uno spettacolo naturale mozzafiato: la galaverna ha avvolto il paesaggio in un manto cristallino, trasformando l’ambiente in un’incantevole scena invernale. Il fotografo lecchese Giancarlo Airoldi ieri, mercoledì, ha saputo catturare magistralmente questo momento magico attraverso una serie di scatti che esaltano la bellezza e la purezza del fenomeno.

La galaverna si manifesta quando le minuscole goccioline di nebbia, in presenza di temperature sotto lo zero, si solidificano a contatto con le superfici, creando delicati cristalli di ghiaccio su alberi, tetti e prati. Questo fenomeno dona al paesaggio un aspetto fiabesco, come se la natura stessa fosse stata dipinta di bianco.

Questo evento atmosferico non solo arricchisce il panorama locale, ma rappresenta anche un’occasione per gli appassionati di fotografia e natura di apprezzare le meraviglie che il nostro territorio sa offrire, soprattutto quando fenomeni così effimeri e affascinanti si manifestano in tutta la loro bellezza.