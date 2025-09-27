La prima neve imbianca le cime lecchesi: un assaggio d’inverno

Immagini suggestive da Premana: le temperature calano, ma il maltempo regala una tregua, domenica e lunedì torna il sole

LECCO – La prima neve ha imbiancato le cime lecchesi, regalando un vero e proprio assaggio d’inverno. Le immagini che arrivano da Premana mostrano i versanti montani coperti da un sottile strato di neve, mentre le temperature in diminuzione, accompagnate dal maltempo dei giorni scorsi, hanno favorito questo primo fenomeno stagionale.

Le previsioni meteo annunciano un rapido miglioramento. Da questa sera e per tutta la giornata di domani e di lunedì il Lecchese potrà finalmente godere di giornate soleggiate, con cieli sereni e una pausa dalla pioggia che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Domenica e lunedì, in particolare, il sole tornerà a dominare il territorio, con temperature massime in aumento e un clima più mite per la stagione.

Tuttavia, la tregua potrebbe essere breve. A metà della prossima settimana, secondo le stime meteorologiche, una nuova area depressionaria proveniente da nord-ovest porterà un aumento della nuvolosità e la possibilità di acquazzoni sparsi, ricordando che l’autunno lecchese resta instabile e variabile.