La Sgrignettata torna ai Resinelli: tre giorni tra arrampicata, escursioni e cultura outdoor

Dal 29 al 31 maggio un weekend dedicato alla montagna ai piedi della Grignetta

In programma BelloBlocco, incontri, attività per famiglie, mindfulness e appuntamenti con le guide alpine

PIANI RESINELLI – Torna anche nel 2026 La Sgrignettata, l’evento dedicato alla montagna e alla comunità outdoor che dal 29 al 31 maggio porterà ai Piani Resinelli tre giorni di arrampicata, escursioni, incontri culturali e attività per famiglie.

La manifestazione, organizzata da Sherpa Mountain Shop e Resinelli Tourism Lab, si svilupperà tra Ballabio e i Resinelli con un programma che punta a coinvolgere appassionati di alpinismo, climber, escursionisti e curiosi di ogni età, ai piedi della Grignetta.

L’apertura ufficiale è prevista venerdì 29 maggio alle 18 nella sala consiliare di Ballabio. La serata sarà dedicata ai temi dei giovani, delle donne e dell’alpinismo contemporaneo con ospite Marta Carminati. Durante l’incontro verranno inoltre presentati i progetti sviluppati dal team di ragazzi coinvolti in “Generazione Montagna”, iniziativa promossa da Resinelli Tourism Lab per valorizzare in chiave sostenibile il territorio dei Piani Resinelli. A seguire aperitivo e musica inaugureranno il weekend.

Il programma entrerà nel vivo sabato 30 maggio fin dal mattino. Alle 8.30 partiranno l’escursione sul Sentiero Casimiro Ferrari e l’uscita sulla Cresta Sinigaglia con le Guide Alpine Neverest, mentre alla stessa ora è prevista anche la scalata del Torrione Fiorelli. Alle 9.30 spazio a “Woman Climb”, appuntamento dedicato esclusivamente all’arrampicata femminile, e dalle 10 prenderà il via il BelloBlocco.

Proprio il boulder rappresenta una delle principali novità dell’ottava edizione. Accanto allo storico street boulder, infatti, verrà inaugurata una nuova area boulder riqualificata grazie al lavoro dei volontari di Sherpa Mountain Shop e Resinelli Tourism Lab, con nuovi settori dal grado 4 al 7b.

Nel pomeriggio spazio anche alle attività per bambini e famiglie. Alle 14 è in programma “Bimbi in piazzetta”, laboratorio dedicato ai più piccoli dai 3 ai 6 anni per scoprire il bosco e l’ambiente montano. In calendario anche un approfondimento tecnico su chiodatura e protezioni insieme alle guide alpine e, alle 16, un appuntamento dedicato a mindfulness e movimento consapevole.

La giornata di sabato si concluderà al Rifugio Porta con un ricco programma serale: concerto di campane tibetane, spettacolo teatrale dedicato a Mary Varale e il “Porta Party” organizzato per celebrare i 25 anni di Sherpa Mountain Shop, con i tradizionali “giochi senza frontale”. Per chi vorrà fermarsi ai Resinelli sarà disponibile anche un campo tende realizzato in collaborazione con Ferrino.

Domenica 31 maggio la manifestazione ripartirà alle 8 con una nuova sessione di mindfulness e movimento consapevole. Alle 8.30 sono previste l’escursione sul Sentiero Mary Varale e la salita al Torrione Magnaghi con le Guide Alpine Neverest. Dalle 9.30 torneranno sia il BelloBlocco sia Woman Climb, mentre nel pomeriggio la chiusura dell’evento sarà affidata alla finale del BelloBlocco in piazzetta.

Informazioni e iscrizioni saranno disponibili attraverso i canali social ufficiali de La Sgrignettata.