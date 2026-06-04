Lecco Talent Lab, ai Resinelli una giornata dedicata al turismo in montagna

Giornata di orientamento dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni sulle opportunità professionali offerte dalla montagna

Appuntamento martedì 9 giugno ai Piani Resinelli

PIANI RESINELLI – Una giornata per scoprire come la passione per la montagna possa trasformarsi in un’opportunità professionale. È questo l’obiettivo del secondo appuntamento di Lecco Talent Lab, il percorso di formazione e orientamento gratuito rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni nell’ambito del progetto “Giovani e Imprese – II edizione”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco, si terrà martedì 9 giugno ai Piani Resinelli e sarà dedicata al tema “Turismo in montagna: quando valorizzare il territorio diventa una professione”.

Protagonisti della giornata saranno Maddalena Brivio e Paolo Guarisco, appartenenti all’AMM Collegio Guide Alpine Lombardia, che accompagneranno i partecipanti in un percorso tra esperienza personale, formazione e valorizzazione del territorio.

La mattinata prenderà il via alle 10 con una camminata verso il Belvedere dei Piani Resinelli e la sua passerella panoramica. Durante il tragitto i relatori racconteranno il proprio percorso professionale, illustrando come studio, formazione specialistica ed esperienze sul campo abbiano contribuito a costruire una carriera nel settore turistico e ambientale.

Dopo la pausa pranzo, dalle 14 prenderà avvio un laboratorio partecipativo dedicato all’orientamento professionale. I giovani saranno coinvolti in attività di gruppo e momenti di confronto per riflettere sulle proprie capacità, individuare le competenze necessarie per lavorare in montagna e comprendere come valorizzare le proprie risorse personali.

Il progetto “Giovani e Imprese” è rivolto in particolare agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, agli universitari e ai giovani in cerca di occupazione o interessati a nuove opportunità professionali. L’obiettivo è mostrare come nei contesti montani possano nascere attività imprenditoriali sostenibili e innovative, attraverso il racconto diretto di chi ha scelto di vivere e lavorare sul territorio.

Gli incontri si svolgono presso l’Ufficio Turistico dei Piani Resinelli, in via Escursionisti 2, e prevedono un massimo di 15 partecipanti per ciascuna giornata.

Il percorso proseguirà sabato 13 giugno con un appuntamento dedicato al tema della cultura in montagna e alla valorizzazione dei beni del FAI nei territori montani del Nord Italia. A intervenire sarà Giuliano Galli del Fondo per l’Ambiente Italiano.

Sono inoltre previste esperienze sul campo che consentiranno ai partecipanti di conoscere da vicino realtà imprenditoriali legate alla montagna, tra cui una visita al Mulino Gervasoni, bene del FAI nel Bergamasco, e un incontro al Rifugio Ariaal, gestito da tre giovani imprenditori che racconteranno il proprio percorso professionale.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni: https://www.resinellioutdoorexperience.it/evento/lecco-talent-lab-percorso-formativo-gratuito/